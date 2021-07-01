В МИД рассказали о помощи арестованной в Белоруссии россиянке Сапеге

Москва контролирует ситуацию с арестованной в Белоруссии россиянкой Софией Сапегой, в ближайшее время российские дипломаты посетят ее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

«Посольство России в Минске самым внимательным образом следит за судьбой Софии Сапеги, оказывает ей посильную поддержку. Делается это в тесном взаимодействии с ее родственниками, с адвокатами», — сказала Захарова.

По словам российского дипломата, консул РФ посещал Сапегу, когда она была в заключении.

«В ближайшее время планируется очередное консульское посещение россиянки по месту ее нового пребывания», — добавила Захарова.

София Сапега была задержана 23 июня вместе со своим парнем, сооснователем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, после того, как самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, по требованию белорусских властей совершил экстренную посадку в Минске. Причиной стало анонимное ложное сообщение в службу безопасности аэропорта о минировании самолета. Впоследствии задержанные были переведены в СИЗО КГБ в Минске.

Ранее сообщалось, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. Обвинения при этом с них не снимали.