Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ

Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики, сообщает РБК со ссылкой на представителя вуза.

Отмечается, что Кузьминов станет научным руководителем НИУ ВШЭ.

В пресс-службе университета РИА «Новости» также подтвердили информацию о уходе с поста Кузьминова.

«Да, можем подтвердить... Он станет научным руководителем», — сказали в пресс-службе.

Кто станет руководителем Высшей школы экономики, пока не сообщается.

Ранее Кузьминов заявил, что Высшая школа экономики со следующего года, вероятно, будет допускать к очной учебе только вакцинированных от коронавируса студентов и сотрудников. Кузьминов добавил, что остальные смогут учиться и работать удаленно.

До этого Кузьминов назвал неуспеваемость в школе причиной бедности в России. Он отметил, что в каждом классе учится около 30 процентов детей с плохой успеваемостью. Если у родителей таких детей есть деньги, то они могут нанять для них репетиторов, но если школьники растут в малообеспеченной семье, этого не происходит.