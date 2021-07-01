В Швеции впервые за 14 лет убит полицейский

В результате стрельбы в шведском городе Гетеборг был застрелен 30-летний полицейский, совсем недавно приступивший к работе. Об этом сообщает Aftonbladet.

Трагедия произошла в 22:30 поздно вечером 30 июня. По данным издания, полицейский разговаривал с двумя неизвестными, когда в него внезапно выстрелили. Мужчина получил тяжелое ранение и скончался той же ночью.

По данным издания Expressen, полиция считает, что преступник целился именно в их коллегу.

«Могу сказать, что они целились прямо в этого полицейского. Это было похоже на казнь. Так что, похоже, это не было случайным выстрелом, ошибкой или чем-то подобным», — сообщил источник издания.

Последний раз убийство сотрудника полиции в Швеции произошло в 2007 году.

Ранее сообщалось, что во Франции застрелили женщину, напавшую на полицейского с ножом. Сразу после того, как неизвестная атаковала полицейского с холодным оружием, его коллега выстрелил в нападавшую. От полученных ранений она скончалась на месте.