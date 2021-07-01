Власти Москвы назвали ситуацию с коронавирусом в городе напряженной

Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, выход из сложившейся ситуации зависит от того, как быстро москвичи привьются.

Хрипун подчеркнул, что для этого созданы все условия.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 1 июля в городе начинается ревакцинация от коронавируса. Повторная вакцинация будет проводиться «Спутником V» и «Спутником Лайт» вне зависимости от того, каким препаратом человек прививался первый раз.

Также он заявлял, что почти 90% новых заражений COVID-19 в столице вызваны индийским штаммом. Он назвал ситуацию с коронавирусом в городе крайне сложной и выразил надежду, что за один-полтора месяца получится привить от коронавирусной инфекции еще порядка 1,5-2 млн человек. По его мнению, это будет «серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета».