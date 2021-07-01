«Яблоко» призвало правительство разрешить ввоз иностранных вакцин

Партия «Яблоко» обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину и призвала власти разрешить ввоз иностранных вакцин от коронавируса.

«Прошу Вас дать указание в кратчайшие сроки зарегистрировать и разрешить к ввозу и применению в Российской Федерации вакцины против коронавирусной инфекции, разработанные и производимые за пределами Российской Федерации», — говорится в обращении.

Речь идет о препаратах, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения или зарегистрированы Европейским агентством по лекарственным средствам.

По мнению членов партии, «граждане, сомневающиеся в имеющихся в России вакцинах, должны иметь право выбора и альтернативу». В «Яблоке» подчеркнули, что это помогло бы решить вопрос о регистрации российских препаратов за рубежом.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения России заявили о том, что в стране началась повторная вакцинация против COVID-19 и вакцинация переболевших.