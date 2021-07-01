В России выявляют максимальное число смертей от коронавируса третий день подряд

В России за прошедший день выявили 23 543 новых случая коронавируса, это максимальное значение с 17 января. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Также было зафиксировано рекордные за все время пандемии 672 летальных исхода. Выздоровели 16 928 человек.

Всего инфекция подтвердилась у 5 538 142 жителей России, вылечились 5 017 321, умерли 135 886.

Днем ранее в России выявили 20 616 новых случаев коронавируса.