В Московском зоопарке вылупился птенец стерхов

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вылупился птенец стерхов, редкого вида журавлей, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Стерхи внесены в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. В мире осталось около трех тысяч особей.

«Численность стерхов — их также называют белыми журавлями — неуклонно снижается из года в год, приближаясь к критической отметке. В будущем вид может исчезнуть с лица земли», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

По ее словам, когда птенец вырастет, его отпустят на волю. Пока птица не похожа на взрослых особей и покрыта коричнево-рыжим пухом. Примерно через полгода оперение станет бурым, через три года — белоснежным.

Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родились детеныши джейранов, редких газелей.