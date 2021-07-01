Почти 500 человек умерли в Канаде из-за аномальной жары

Почти 500 человек могли погибнуть из-за аномальной жары в провинции Британская Колумбия в Канаде. Такое заявление сделала Коронер этой канадской провинции Лиза Лапоинт, передает телеканал CBC.

Она рассказала, что в последние пять дней в Британской Колумбии зарегистрировано беспрецедентное число смертей. По информации Лапоинт, в коронерскую службу провинции с пятницы до 13.00 среды поступили сообщения по меньшей мере о 486 внезапных смертельных случаях.

Она также заявила, что число жертв, вероятно, будет увеличиваться по мере обработки данных.

Как сообщили каналу в местной полиции, предварительная причина смерти этих людей связана с аномально высокой температурой воздуха. По данным правоохранителей, многие из умерших людей были пожилыми.

Накануне в канадском городе Литтон, расположенном в 260 километрах к северо-востоку от Ванкувера, воздух прогрелся до +49,6°С, что стало рекордом за всю историю метеонаблюдений в Канаде.