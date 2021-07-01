Повар из Ирака погиб из-за свадебного куриного супа

В Ираке 25-летний повар погиб после того, как упал в чан с куриным супом, который он готовил для свадьбы. Из-за случившегося он получил ожоги третей степени, пишет Daily Star.

Как сообщает издание, Исса Исмаил 15 июня поскользнулся и свалился в кипящую жидкость. В результате он получил ожоги 70% тела.

Мужчину госпитализировали. Однако спустя пять дней он скончался в больнице от полученных травм.

В публикации сказано, что Исмаил работал поваром в течение последних восьми лет. Он готовил блюда для свадебных вечеринок, траурных церемоний и других мероприятий.

У погибшего осталось трое детей, младшему из них — полгода.

Ранее российский футболист заживо сварился в отделении полиции Калининграда. Как сообщалось, 36-летний игрок черняховского «Прогресса» Иван Вшивков был заключен под стражу за «мелкое хулиганство», но, устроив дебош в камере, сорвал радиатор отопления и получил ожоги горячей водой. По данным правоохранительных органов, ожоги составили 95% всего тела.