Врач рассказала о вреде отбеливания зубов

Челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Амина Кибишева Безвредных заявила, что безвредных способов отбеливания зубов не бывает. Об этом она рассказала в эфире «Радио-1».

По ее словам, такая процедура повреждает эмаль и повышает риск развития кариеса. Врач пояснила, что желтоватый пигмент, который пытаются убрать при отбеливании, находится глубоко в тканях зуба.

«Когда мы отбеливаем — даже у профессионального стоматолога — мы должны разрушить эти глубоко расположенные ткани», — сказала Кибишева.

По ее мнению, стоматологи, для которых здоровье пациентов «важнее коммерческой составляющей», никогда не станут отбеливать зубы — «ни себе, ни пациентам».

Специалист также отметила, что отбеливание в будущем существенно повышает риск потери зуба и этот негативный эффект необратим. Доктор назвала безопасной только процедуру избавления от налета.

Ранее главный стоматолог Минздрава России Олег Янушевич предупредил, что боль в зубах может быть признаком опасного заболевания.