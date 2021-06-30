Аномальная жара в России привела к взрывному спросу на кондиционеры и вентиляторы

Аномальная жара в Центральной России привела к ажиотажному спросу на кондиционеры и вентиляторы, рассказали «Газете.Ru» крупнейшие ритейлеры бытовой техники. С середины июня средняя температура воздуха в стране была на 7-10 градусов выше нормы.

Продажи мобильных кондиционеров выросли в 14 раз с середины прошлого месяца по сравнению с его началом, рассказали в «Ситилинке». Спрос на вентиляторы был выше в 8 раз, сплит-систем — в 15.

Самым востребованным сегментом среди охлаждающей климатической техники остаются вентиляторы, в компании отмечают, что на них есть дефицит.

«Для обеспечения ассортимента мы перераспределяем товар со складов в регионах, где, в связи с дождливой и прохладной погодой, спрос был ниже планируемого», — объяснил Щепнев.

В группе «М.Видео — Эльдорадо» «Газете.Ru» рассказали, что продажи техники для охлаждения воздуха увеличились вдвое в штуках, спрос при онлайн-заказах вырос более чем втрое. На дефицит в сети магазинов не жалуются — есть ранее сформированный товарный запас и регулярные поставки от партнёров.

В AliExpress локальные продажи климатической техники выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Спрос на установку и ремонт климатической техники в период самых жарких дней (с 19 по 28 июня) вырос в 13 раз по сравнению с периодом 9-18 июня, рассказали в YouDo. В основном речь идет о запросах по установке, заправке и чистке, ремонту кондиционеров. Средний чек на услуги мастеров в пиковые дни также вырос. Так, средняя стоимость услуги по установке кондиционера была 8–10 тыс. рублей, а в пиковые дни возросла до 12–15 тыс. рублей.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».