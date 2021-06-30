Климатолог спрогнозировал исчезновение снежных зим в России

Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что через несколько лет снег зимой, возможно, станет редкостью. К этому может привести понижение континентальности климата, сообщил климатолог радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, сейчас зимой теплеет быстрее, летом чуть медленнее. При этом разница температур зимой-летом, сокращается на Европейской территории России, добавил Семенов.

«Если говорить о Москве, в перспективе следующих 30-40 лет мы, в принципе, вплотную приближаемся к тому, чтобы зимние температуры в Москве были около нуля среднесуточные, то есть ночью минус 3°C, а днем плюс 2°C – плюс 3°C», — уточнил Семенов.

Он также рассказал, что снег зимой будет недолго лежать и таять. Подобные изменения в климате, согласно его комментарию, произойдут в перспективе через 30-50 лет.

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