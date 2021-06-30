В Армении зафиксировано три случая заболевания сибирской язвой
В министерстве здравоохранения Армении сообщили о том, что в Гегаркуникской области были зарегистрированы три случая сибирской язвы. Об этом сообщает Sputnik.
Заражение зафиксировано в селах Ваневан и Торфаван Варденисского региона.
В первых двух случаях заболевание зафиксировали среди владельцев зараженных коров, в третьем – у родственника владельцев.
На данный момент состояние двух больных оценивается как средней тяжести, другого – легкое.
Сотрудники референс-лабораторного центра Минздрава исследовали образцы почвы с полей вокруг села Ваневан, однако бактерий сибирской язвы не нашли.
Ранее в Дагестане зарегистрировали пять случаев заражения сибирской язвой.
Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызываемая бактерией Bacillus anthracis. Человек заражается сибирской язвой только через открытые раны, в остальных случаях болезнь не опасна и передается только между животными.