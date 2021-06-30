Американцы смогут выбирать пол при получении паспорта

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что граждане страны смогут самостоятельно выбирать пол при оформлении заявок на паспорт и консульские свидетельства о рождении. Об этом говорится на сайте Госдепа США.

Соответствующее решение направлено на поддержку ЛГБТК+ персон.

По его словам, при получении документов не нужно будет предоставлять медицинские справки, если пол, выбранный самостоятельно, отличается от половой принадлежности, указанной в иных документах о гражданстве или идентификации личности.

В тоже время Блинкен уточнил, что выбирать можно будет только между «мужским» и «женским» полом, так как возможность указывать в документах иную половую принадлежность представляет собой технически сложную задачу и потребует длительной адаптации существующих систем.

Ранее сообщалось, что над зданием Госдепартамента США вывесят флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.