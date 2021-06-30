В подмосковном лесу аварийно приземлился легкомоторный самолет

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Авария произошла в в городском округе Лыткарино в лессом массиве около поселка Тураево. В результате пострадали два человека.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным РЕН, самолет принадлежит заводу «Звезда». На место выехали специалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет перестал выходить на связь в Верхнетоемском районе Архангельской области. Экипаж воздушного судна проводил авиапатрулирование по мониторингу лесопожарной обстановки. В возможный район поиска была направлена группа спасателей региональной поисково-спасательной базы. Позже стало известно, что воздушное судно потерпело крушение.