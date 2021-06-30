В Москве следовательнице подложили на автомобиль муляж гранаты

В Москве неизвестный подложил муляж гранаты на автомобиль сотрудницы МВД, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о следователе следственного департамента МВД в звании подполковника юстиции. 29 июня она обратилась в полицию и заявила, что на стоянке на Рублевском шоссе обнаружила на своем BMW предмет, похожий на гранату.

«На место были направлены взрывотехники, предмет оказался муляжом боевой гранаты «Ф-1». По камерам видеонаблюдения было видно, как неустановленный человек кладет данный предмет на лобовое стекло и уходит.», — рассказал источник.

Он уточнил, что преступление может быть связано с работой следовательницы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования».

Ранее сообщалось, что в Москве на станции метро «Славянский бульвар» задержали мужчину с муляжом гранаты.