В ВОЗ назвали вариант COVID-19, вытесняющий другие штамммы

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что на сегодняшний день все больше доказательств указывает на то, что в ряде государств происходит вытеснение других штаммов COVID-19 «лямбда»-штаммом. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По словам специалиста, речь идет о странах, которые столкнулись с ростом числа заражений коронавирусной инфекцией.

Азаревич также отметил, что еще в августе 2020 года в Перу были найдены первые образцы данной разновидности вируса. С этого времени в ВОЗ регулярно отслеживают распространение этого штамма COVID-19 и на данный момент расценивают его как «вызывающий интерес».

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что латиноамериканский штамм коронавируса «лямбда», возможно, уже попал в Россию, однако об этом станет известно не раньше августа.

В конце июня «лямбда»-штамм коронавируса обнаружили в Бразилии. Открытие было сделано во время наблюдений за здоровьем пациента с коронавирусом, который вернулся домой после поездки в соседнюю Аргентину.