Эксперт заявил о возможности комбинирования вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V»

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын завил, что вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» можно комбинировать.

«Насчет всех вакцин не скажу, но именно «Эпиваккорона» и «Спутник V» с самого начала созданы так, чтобы не мешать работе друг друга. Их можно комбинировать, рекомендуется», — сказал он в эфире телеканала «Доктор».

Лисицын добавил, что в России существует группа добровольцев, которые тестируют на себе комбинацию различных вакцин, в том числе зарубежных. При этом от уточнил, что у исследователей пока небольшая статистика о совместимости Pfizer и «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».