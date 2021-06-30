В России зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявлено 21 042 случая коронавируса, при этом скончались 669 пациентов — это максимальный показатель с начала пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 20 616 случаев инфекции, из них 652 — с летальным исходом.

Отмечается, что у 14% новых заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки от COVID-19 вылечились 16 356 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (5 823), Московская область (2 583), Санкт-Петербург (1 503). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (6) и Чукотском автономном округе (6).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 5 514 599 случаев коронавируса. За весь период умерли 135 214 человек, выздоровели 5 000 393 человека.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как действовать при повышении температуры после вакцинации от коронавируса.