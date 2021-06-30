Уволен генпрокурор Чехии, споривший с политиками из-за взрывов во Врбетице

Генпрокурор Чехии Павел Земан ушел в отставку из-за разногласий с главой минюста Марией Бенешовой, в том числе в связи с делом о взрывах на военных складах во Врбетице, в причастности к которым Прага обвиняет Москву, передает РИА «Новости».

Земан возглавлял чешскую генеральную прокуратуру более 10 лет.

Земан неоднократно заявлял, что взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году не были терактом. По его словам, с юридической точки зрения данное дело не расследуется как уголовное преступление, определяемое как террористическое нападение. Генпрокурор также посчитал, что это «дело исключительно политиков».

В дальнейшем Земан также говорил, что уголовное дело о взрывах во Врбетице может быть прекращено, если не удастся допросить подозреваемых.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.