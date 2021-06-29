В Москве врач подключил себя к аппарату ИВЛ и умер

В Москве умер врач, самостоятельно подключивший себя к аппарату ИВЛ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

25 июня врач-невролог вакцинировался первым компонентом препарата от коронавируса в частной клинике. Дома у мужчины ухудшилось самочувствие, однако скорую вызывать он не стал. Вместо этого он решил подключить себя к аппарату ИВЛ, который находился в его распоряжении. Спустя какое-то время невролог умер.

Тело мужчины обнаружил его брат в закрытой изнутри квартире на следующий день.

Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили следов насилия. Причину смерти невролога установит экспертиза.