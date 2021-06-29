В результате крушения парома у берегов Бали погибли 6 человек

В результате крушения у берегов Бали пассажирского парома, который перевозил свыше 50 человек на борту, погибли 6 человек, сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел в акватории около острова Бали. Согласно предварительным данным, на борту находился 41 пассажир, а также 15 членов экипажа.

К месту крушения направили спасательные корабли. Экстренные службы достали из воды не менее 20 человек. Выяснилось, что восемь человек, находившихся на борту судна, были ранены.

Паром следовал с острова Ява на Бали. Причина происшествия в настоящий момент неизвестна, поиски людей, находившихся на борту, продолжаются. Чуть позже появились сведения о шести погибших в результате крушения. Среди погибших — трое мужчин и трое женщин.

Ранее у берегов Бали затонуло судно, перевозившее с острова Ява на остров Бали более полусотни человек, в том числе — 41 пассажира.