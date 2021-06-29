В России выпущено свыше 36,7 млн комплектов вакцин от коронавируса

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в гражданский оборот выпущено свыше 36,7 млн комплектов доз вакцин от коронавируса, сообщает «Интерфакс».

«Начну с производства наших четырех вакцин. Предприятия делают их на 4 площадках. На сегодня суммарно по всем вакцинам выпущено в гражданский оборот 36,7 млн комплектов», — рассказал Мантуров.

Министр уточнил, что в июле в России произведут еще около 30 млн комплектов доз вакцин от COVID-19.

«По антиковидным лекарственным препаратам: резкого перебоя в поставках мы не видим. Запас позволяет покрывать текущую потребность, оперативно реагировать на поступающие от регионов заявки», — заявил Мантуров.

Кроме того, он уточнил, что по средствам индивидуальной защиты (СИЗ) также сформирован достаточный запас — регионы обеспечены СИЗ на два-три месяца вперед.

Ранее Сербия заявила, что рассчитывает продавать произведенный в стране «Спутник V».