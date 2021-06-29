Главреда «Проекта» Баданина допросили по делу о клевете в качестве свидетеля

Главного редактора издания «Проект» Романа Баданина допросили в качестве свидетеля по делу о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра защиты прав СМИ (признан в России НКО-иноагентом) Галину Арапову.

«В настоящее время допрос Баданина закончился. По словам его адвоката Анны Богатыревой, он был допрошен в качестве свидетеля», — уточнила Арапова.

По ее словам, Баданин, когда проходили обыски, был, как предполагалось, подозреваемым. Однако в протоколе он является свидетелем.

29 июня стало известно, что полицейские провели обыск у главного редактора издания «Проект» Романа Баданина, его заместителя Михаила Рубина и журналистки Марии Жолобовой. Затем адвокат Жолобовой сообщил, что обыски у журналистов проходят в рамках уголовного дела о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера.

Также в Кремле прокомментировали информацию об обысках у сотрудников «Проекта».