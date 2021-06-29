В Испании разрешили менять данные о поле с 14 лет

Правительство Испании одобрило законопроект, который позволяет гражданам с 14 лет менять данные о своем поле в органах загса. Об этом кабмин сообщил в Twitter.

«Совет министров одобряет проект закона для реального и действенного равенства трансгендеров и для гарантии прав людей ЛГБТИ», — говорится в публикации.

Отмечается, что с 16 лет это можно сделать самостоятельно, с 14 и до 16 лет — в сопровождении опекунов. От желающих изменить данные не будут требовать медицинского или психологического заключения, также не нужно принимать гормональные препараты.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия запускает юридическую процедуру против Венгрии, чтобы принудить ее отказаться от принятия закона, запрещающего пропаганду гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Это первый случай в истории ЕС, когда инициативы напрямую используются для противодействия национальному законодательству членов сообщества, связанного с правами сексуальных меньшинств.