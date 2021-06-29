В РАН заявили, что дети более подвержены инфицированию индийским штаммом COVID

В настоящее время дети более подвержены заражению индийским штаммом коронавирусной инфекции. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что сейчас в Европе активно циркулируют два вида этого штамма — «дельта» и «дельта плюс».

По словам специалиста, РАН сейчас тщательно изучает индийский штамм коронавируса.

«Можно сказать, что этот штамм достаточно контагиозен, он обладает большим коэффициентом контагиозности, чем «уханьский» штамм», — сказал вице-президент академии.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 90% новых случаев заражения коронавирусом в России приходятся на индийский штамм.

Ученые во всем мире говорят об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. Позднее была обнаружена новая мутация индийского штамма — «дельта плюс».