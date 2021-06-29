Гинцбург заявил, что при неактивной вакцинации доля тяжелых случаев COVID вырастет до 10%

Прививаться от коронавирусной инфекции необходимо, в противном случае доля тяжелых и летальных случаев заболевания может вырасти до 5-10%. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

Эксперт назвал коронавирус коварной болезнью, которая в большом проценте случаев заканчивается тяжелыми формами заболевания.

«И в определенном проценте случаев, которые, по всей видимости, будут постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых, летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%», — сказал Гинцбург.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинировать от коронавируса 60% населения России к осени текущего года не получится.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».