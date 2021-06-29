Посоветовавшая обманывать ПЦР-тест турагент объяснила свои слова

Турагент из Красноярска Екатерина Семенова, которую лишили франшизы после того, как она рассказывала о способах обмануть ПЦР-тест на коронавирус, назвала свои слова шуткой и заявила, что ее не так поняли. Об этом пишет РИА «Новости».

Семенова подчеркнула, что ее слова не были призывом к действию. Она отметила, что не является врачом и лишь неудачно пересказала «байку», которая распространяется среди туристов.

«Пошутила их же словами «набрызгайте «Мирамистин» в уши и нос и куда только можно», которые были восприняты кем-то превратно», — заявила девушка.

Также турагент выразила сожаление, что ее неудачно сформулированная фраза была ошибочно интерпретирована как призыв к искажениям результатов».

Ранее в СМИ писали о том, что Семенова опубликовала в соцсети Instagram видео, в котором дала совет клиентам, направлявшимся в Египет, как используя антисептическое средство «обмануть» ПЦР-тест. Вскоре видеозапись была заблокирована.