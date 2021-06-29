Сенатор предложил приравнять подделку сертификатов и паспортов

Подделку медицинских документов, в том числе сертификатов о вакцинации от коронавируса, нужно приравнять к подделке паспортов и наказывать лишением свободы на три года. Об этом заявила замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко, пишет РИА «Новости».

«Считаю, что наказание за подделку и использование заведомо поддельных медицинских документов необходимо ужесточать», — сказала парламентарий.

По ее словам, поддельные справки могут приводить к печальным последствиям. В случае с сертификатами о вакцинации человек, подделавший документ, представляет угрозу жизни и здоровью других людей.

Кусайко выразила мнение, что медицинский работник, причастный к преступлению, должен наказываться еще строже. Парламентарий призвала ввести уголовную ответственность за соответствующее правонарушение.

Ранее мошенники начали продавать поддельные QR-коды за пятизначную сумму.

С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре поликлиники.