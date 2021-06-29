В ВОЗ заявили, что не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ не рекомендует использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации, сообщает РБК.

По ее словам, оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий.

«Присутствие определенных антител в «обычных тестах» (выполняемых в коммерческих лабораториях. — РБК) обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», — пояснила Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ, исследования серологического иммунитета (тест на антитела) могут проводиться на популяционном уровне и «предназначены для научных целей, а не для принятия решений в режиме реального времени в период пандемии». При этом Вуйнович подчеркнула, что ВОЗ рекомендует вакцинацию как лучший способ достижения индивидуального и коллективного иммунитета.

Ранее врачи рассказали, что люди, недавно переболевшие гриппом или ОРВИ, могут сделать прививку от коронавируса.