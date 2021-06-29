Стала известна причина обыска у сотрудников «Проекта»

Обыски у главного редактора издания «Проект» Романа Баданина и его журналистов проходят в рамках уголовного дела о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера. Об этом сообщил ТАСС адвокат фигурантки дела Марии Жолобовой Василий Кушнир.

«Обыски у Баданина, Жолобовой и других фигурантов идут по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации)», — уточнил защитник.

Утром 29 июня правоохранители провели обыск у главного редактора издания «Проект» Романа Баданина, его заместителя Михаила Рубина и журналистки Марии Жолобовой.