Опрос: только 3% россиян готовы вакцинироваться ради отдыха на Кубани

Ради отдыха на курортах Краснодарского края пройти вакцинацию готовы 3% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

При этом в мае 20% граждан заявляли, что вакцинируются, если это будет условием для поездки за рубеж.

Независимо от условий, поставленных властями Краснодарского края, сделать прививку планируют 19% респондентов. Из них более половины (53%) отказались вакцинироваться в любом случае.

Среди мужчин сделать инъекцию готовы 4%, а среди женщин — 2%. Кроме того, представительницы прекрасного пола чаще категорически отрицают саму возможность вакцинации (56%). Мужчин, выступающих против вакцинации — 52%. Около четверти опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился в конце июня по территории всей России, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

Ранее стало известно, что курорты Краснодарского края закроют для непривитых с 1 августа.