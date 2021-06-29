Мошенники начали продавать поддельные QR-коды за пятизначную сумму

Поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве уже начали продаваться в даркнете, рассказал РИА Новости директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

«Специалисты компании BI.ZONE нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных «Госуслуг». Однако после решения московских властей ввести QR-коды, злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код», — сказал Волошин.

По его словам, средняя цена такого «документа» — 11 тыс. рублей.

Эксперт предположил, что скоро в продаже могут появиться и приложения для генерации фальшивых QR-кодов. При этом, он ожидает, что появятся и специальные программы, помогающие определять фальшивые коды.

С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре поликлиники.

Ранее юрист предупредил об ответственности за фальшивые сертификаты о вакцинации.