Корреспондента российского агентства Sputnik избили в Бейруте

Корреспондента российского агентства Sputnik Абеда Аль-Бай в Ливане избили на акции сторонников палестинского движения «Фатх» и их оппонентов, сообщает РИА Новости.

Журналист снимал демонстрации у посольства Палестины сторонников президента палестинской автономии Махмуда Аббаса и их оппонентов, которые вышли из-за гибели активиста Низара Банната после задержания палестинскими службами безопасности в Бейруте.

Сообщается, что журналист успел снять ролик длиной в несколько секунд, после чего на него с криками напала группа людей. Аль-Бай закрыл телом фотоаппарат, ему самому нанесли несколько ударов — в результате он получил травмы глаза и руки.

«Нападавшие пытались отобрать фотоаппарат, я закрыл его собой - и пошли удары по голове и по корпусу. Сейчас чувствую себя в порядке», — рассказал журналист.

Он отметил, что заблаговременно поговорил с представителем движения «Фатх» о возможности съемки и не получил никаких возражений.

Ранее сообщалось, что писавший о бойцовском клубе «Ахмат» журналист стал жертвой нападения.