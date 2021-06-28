Врач рассказал, чем отличается вакцина «ЭпиВакКорона-Н»

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал, в чем отличие новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н» от более ранней «ЭпиВакКороны», сообщает ТАСС.

Врач объяснил, что препараты отличаются технологическими особенностями производства. По его словам, это стало основной причиной проведения новых клинических исследований.

«Для того, чтобы выйти на масштабное производство, когда мы говорим уже не о сотнях тысяч, а о миллионах доз вакцины в месяц, необходимо было решить производственные задачи, которые требовали небольших изменений», — объяснил создатель нового препарата от COVID-19.

Ранее стало известно, что центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».