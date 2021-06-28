Аналитики «Авито» подсчитали, сколько стоит спастись от жары в России

Набор товаров для купания и пляжного отдыха в среднем по России обойдется в 6 140 рублей — в сравнении с прошлым годом цена «пляжной корзины» выросла на 10%, подсчитали для «Газеты.Ru» аналитики сервиса онлайн-объявлений «Авито».

Дороже всего обойдется бассейн, его средняя стоимость по стране — 2 500 рублей. На втором месте маска для плавания — за нее придется отдать в среднем в 1 190 рублей. На третьем — надувной матрас за усредненные 1 100 рублей. Далее идут ласты — 800 рублей — и надувной круг, за который придется заплатить примерно 550 рублей.

«За последнюю неделю спрос на надувные бассейны подскочил в 2,6 раза, а на надувные круги — в 2,4 раза. Темпы роста в других категориях (например, товары для снорклинга) немного скромнее. Это говорит о том, что в этом году россияне в первую очередь стараются охладиться у себя на дачном участке или в ближайшем водоеме», — сообщил глава категории Lifestyle на «Авито» Алексей Козловский.

Наиболее актуальными товары для купания оказались для городов, расположенных на Волге — спрос сильнее всего вырос в Нижнем Новгороде (в 4,6 раза), Казани (в 3,8 раза) и Ярославле (в 3 раза). Снижение спроса отмечено только на Урале и в Сибири, где жара местами сменилась прохладной дождливой погодой, а также в Сочи, где в июне случались капризы погоды.

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