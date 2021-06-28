В Москве восстановлено движение по Филевской линии и на трамвайных линиях

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Девушка на одной из улиц города во время дождя, 28 июня 2021 года Девушка на одной из улиц города во время дождя, 28 июня 2021 года
Девушка на одной из улиц города во время дождя, 28 июня 2021 года
Сергей Бобылев/ТАСС

На Филевской линии московского метро и всех ранее затопленных линий движения трамваев восстановлено движение поездов после «суперливня», накрывшего столицу, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение поездов на Филевской линии (4) восстановлено», — заявили в Дептрансе.

Также в ведомстве уточнили, что движение трамваев восстановлено не только на улице Радио, но и на других ранее подтопленных участках.

«Восстановлено движение трамваев на всех участках, где ранее были задержки из-за погодных условий», — заявили в Дептрансе.

В ведомстве уточнили, что трамваи вернулись к нормальной работе на Волочаевской, Авиационной и Живописной улице, Загородном шоссе, а также в Костомаровском переулке.

Ранее в Москве выпало 70% месячной нормы осадков.

В понедельник, 28 июня, ожидается «суперливень». Синоптик уточнил, что самый опасный период будет с 15.00 до 21.00. Кроме того, он отметил, что при такой погоде есть вероятность локальных подтоплений в низинных формах рельефа и там, где будут проблемы с инженерными коммуникациями и ливневками.