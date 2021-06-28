В Москве восстановлено движение по Филевской линии и на трамвайных линиях

На Филевской линии московского метро и всех ранее затопленных линий движения трамваев восстановлено движение поездов после «суперливня», накрывшего столицу, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение поездов на Филевской линии (4) восстановлено», — заявили в Дептрансе.

Также в ведомстве уточнили, что движение трамваев восстановлено не только на улице Радио, но и на других ранее подтопленных участках.

«Восстановлено движение трамваев на всех участках, где ранее были задержки из-за погодных условий», — заявили в Дептрансе.

В ведомстве уточнили, что трамваи вернулись к нормальной работе на Волочаевской, Авиационной и Живописной улице, Загородном шоссе, а также в Костомаровском переулке.

Ранее в Москве выпало 70% месячной нормы осадков.

В понедельник, 28 июня, ожидается «суперливень». Синоптик уточнил, что самый опасный период будет с 15.00 до 21.00. Кроме того, он отметил, что при такой погоде есть вероятность локальных подтоплений в низинных формах рельефа и там, где будут проблемы с инженерными коммуникациями и ливневками.