Гостям без QR-кодов разрешили посещать туалеты в кафе и ресторанах

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что посетители кафе и ресторанов без QR-кодов смогут посещать туалеты и умывальные комнаты при наличии масок и перчаток, сообщает РИА «Новости».

«Конечно же, можно пройти и помыть руки, надев маску и соблюдая все меры предосторожности», — заявил Немерюк.

Ранее стало известно, что шесть тысяч московских рестораторов перевели заведения в covid-free формат.

Власти Москвы за три дня выдали 2,5 млн QR-кодов. 63% обращений о сертификате по факту вакцинации уже удовлетворены. Еще 23% из поданных заявок связаны с вакцинацией в других регионах, поэтому некоторое время уйдет на сверку с федеральным регистром. Кроме того, оказалось, что 8% авторов заявлений не делали прививку, еще 5% — получили только первую дозу.

С 28 июня посещать заведения общепита в столице могут только те горожане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеют ПЦР-тесты, действительные в течение трех дней.