Греция будет платить молодежи за вакцинацию

Власти Греции будут выплачивать денежное вознаграждение молодым людям, привившимся от коронавируса, чтобы ускорить темпы вакцинации. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как рассказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, после первой прививки молодые люди получат €150.

«Это наш долг перед молодежью, подарок в знак благодарности», — сказал политик.

Таким образом, получить выплату смогут больше 900 тыс. греков в возрасте от 18 до 25 лет. Деньги можно будет потратить на летний отдых и культурные мероприятия. Также в августе прошедшие вакцинацию молодые люди смогут пользоваться интернетом бесплатно.

В Греции коронавирусом заразились 420 905 человек, из которых 12 655 пациентов умерли.

Ранее в Великобритании подтвердились случаи лямбда-штамма коронавируса. Специалисты также перечислили симптомы мутации: высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.