У четверых вакцинированных пассажиров рейса Москва — Афины выявили коронавирус

У четырех россиян с сертификатами о вакцинации, прилетевших из Москвы в Афины, выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в туристической отрасли.

«В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета «Эгейских авиалиний» (Aegean). Все они прошли экспресс-тест. У четырех туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах», — рассказал источник.

Он уточнил, что у россиян были с собой подлинные сертификаты о вакцинации.

Также источник сообщил, что раньше на границе выявлялись единичные случаи коронавируса у вакцинированных людей.

Ранее сообщалось, что Греция ужесточит правила въезда для россиян. С 30 июня граждане РФ должны иметь с собой отрицательный тест на коронавирус, обязательно сдавать тест на антиген коронавируса на границе. До получения результатов туристы будут находиться в контрольной зоне на въезде. Сертификат о вакцинации не освобождает приезжающих от данных правил.