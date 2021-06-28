Лодка с 20 мертвыми людьми обнаружена на плаву у острова Гранд-Терк

В районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии обнаружили лодку с 20 телами. Об этом сообщает The Republic.

Судно заметил у берегов острова Гранд-Терк рыбак, который рассказал об этом полиции. Происшествие произошло четыре дня назад, тела в лодке уже разложились.

Представитель полиции Такара Байн заявила, что причины гибели людей пока не установлены, однако, скорее всего, речь не идет о насильственной смерти.

Предполагается, что лодка прибыла в район заморских территорий Великобритании из Карибского региона. Согласно версии следствия, Теркс и Кайкос не были конечным пунктом назначения погибших.

На данный момент местные правоохранительные службы пытаются установить личности погибших и причину их смерти.

По данным издания, местные жители часто переправляются на британские острова в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране.

Ранее к берегам острова Белль-Гарден, входящего в состав Тринидад и Тобаго, прибило судно с 14 телами на борту, которые находились в состоянии сильного разложения.