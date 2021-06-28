В Москве снова закончилась вакцина «КовиВак»

В Москве снова закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак», сообщается на сайте столичного правительства.

«В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», — сказано в публикации.

Уточняется, что для вакцинации доступен «Спутник V» в 119 центрах вакцинации в городских поликлиниках, в торговых центрах, в павильонах «Здоровая Москва» в парках. Также можно поставить прививку «ЭпиВакКороной» в 119 поликлиниках и в павильонах «Здоровая Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в городе хватает вакцин от коронавируса.

22 июня сообщалось, что в Москве приостановили запись на прививку вакциной «КовиВак», так как препарат закончился.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».