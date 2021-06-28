Врач рассказала об опасности гречки для некоторых людей

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, кому есть гречку опасно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что гречка относится к гипоаллергенным продуктам и входит в состав лечебных столов, созданных для лечения и профилактики, в том числе заболеваний желудочно-кишечного тракта.

По словам врача, индивидуальная непереносимость гречки встречается очень редко.

«Проблемы возникают только, если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке может привести к вздутию и газообразованию», — сказала Бочарова.

Она указала, что в случае проблем с кишечником гречку не нужно сочетать с жирными продуктами, в частности, жирной рыбой, мясными полуфабрикатами. Последствиями в этом случае будут брожение, а также ощущение тяжести в животе, предупредила эндокринолог.

Специалист также порекомендовала не запаривать гречку кипятком, а варить. В таком случае гречневая крупа легче усваивается, уточнила она.

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