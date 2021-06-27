Водитель сбил семью, стоявшую на обочине в Нижегородской области

Водитель машины сбил семью, которая стояла на обочине дороги в Нижегородской области. В результате ДТП погиб мужчина, женщина и ребенок пострадали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в воскресенье, 27 июня, в районе 13.25 на 260 км магистрали Нижний Новгород-Шахунья-Киров.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения и сбил пешеходов в Шахунском районе. Семья находилась на обочине дороги около авто Lada Kalina.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний пешеход скончался, женщина-пешеход и малолетний ребенок получили телесные повреждения. Водитель и его пассажир также получили телесные повреждения различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Как добавил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, женщина и трехлетний ребенок были доставлены в больницу.

«После доставки в больницу (13.55), осмотра и обследования ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение. Женщина (34 года) — состояние средней степени тяжести, стабильная», — написал министр в Facebook.

Ранее на Ставрополье полицейские остановили автобус без колес и тормозов. В отношении водителя было составлено несколько административных дел, автобус забрали на спецстоянку.