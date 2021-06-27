Мэр Ялты уточнила информацию об эвакуации из-за ливней

Глава администрации Ялты Янина Павленко уточнила информацию об эвакуации из-за предстоящих ливней, сообщает РИА «Новости».

«Речи об эвакуации Ялты нет и быть не может», — заявила Павленко.

Мэр Ялты отметила, что говорила об эвакуации жителей и гостей города, которые проживают вдоль русел рек и других зон подтоплений, заявив, что это будут единичные случаи.

«У нас снова штормовое. Прогнозируются ливни. Есть угроза подтоплений и схода селей. Готовимся к эвакуации. Прошу информировать нас через ЕДДС - телефон 112. Сады пока закрыты. В море купаться запрещено», — ранее было написано ее странице в Facebook.

До этого в субботу, 26 июня в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. МЧС по республике Крым предупредило о сильных дождях с грозами, а также шквалистом ветре до 22 м/с.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.