Танец «Человека-паука» в московском метро попал на видео

На Калининской линии Московского метрополитена заметили «Человека-паука». Об этом «Газете.Ru» сообщили очевидцы.

Молодой человек в костюме героя комиксов зашел в вагон на станции «Марксистская». Он исполнил несколько акробатических трюков под музыку, повисел вниз головой на поручнях и несколько раз сделал сальто, обратив на себя внимание удивленных пассажиров. На следующей станции «супергерой» покинул вагон.

Это не первый случай появления «Человека-паука» в метро. Его видели в 2019 и 2020 годах в подземке Москвы и Санкт-Петербурга. В Петербурге молодого человека в костюме супергероя в прошлом году даже задерживали за отсутствие маски.

В августе прошло года в Минске два человека в костюмах «Бэтмена» и «Человека-паука» раздавали протестующим воду и еду.

В июне этого года стало известно, что «Человек-паук» пришел на аудиенцию к папе Римскому. Молодой человек, который регулярно под маской супергероя посещает в этом костюме детские больницы, во время встречи с понтификом дал ему запасную маску «Человека-паука».