Жительница Екатеринбурга оказалась единственной пассажиркой рейса из Турции

Россиянка Анна Филина оказалась единственной пассажиркой рейса из Антальи в Екатеринбург, об этом сообщает телеканал «360».

«Вчера ночью я летела из Турции абсолютно одна. <...> За шесть часов до вылета я решила проверить онлайн-табло. Оказалось, что мой рейс перенесли на три часа раньше. Я приехала в аэропорт, зарегистрировалась и все время была одна», — рассказала девушка.

Филина призналась, что ее не покидало чувство ошибки, даже перед посадкой в самолет она не была уверена, что полет состоится.

На борту россиянку встретили 12 бортпроводников, которые также удивились сложившейся ситуации. Во время полета три сотрудника подошли к ней узнать, как так получилось, что она единственная пассажирка во всем самолете, который рассчитан на 500 мест.

По словам девушки, экипаж «отработал по полной».

«В Екатеринбурге меня тоже встретили одну. Сотрудники [таможни] ради меня вышли на работу, погрузили мой 10-килограммовый багаж», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Анталью прибыли первые туристы из России после возобновления полетов.

Авиасообщение между Россией и Турцией было приостановлено с 15 апреля из-за роста случаев коронавируса в республики. Возобновление полетов произошло 22 июня.