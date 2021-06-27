Число записей на прививку от коронавируса выросло в Подмосковье в несколько раз

Количество записей на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в Московской области за последние дни выросло в десять раз, сообщил губернатор региона Алексей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Сохранить здоровье людей, избежать локдауна и остановить пандемию коронавируса поможет только прививка. Жители Подмосковья это понимают — запись на вакцинацию за последние дни выросла в десять раз», — написал Воробьев.

Он сообщил, что в области всего 430 кабинетов вакцинации, есть круглосуточные. Воробьев напомнил, как записаться на прививку и подчеркнул, что в мобильных пунктах предварительно записываться не нужно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о «зашкаливающих» после ревакцинации антителах.