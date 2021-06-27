Гинцбург рассказал, за сколько можно поменять вакцину при мутации коронавируса

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 1» назвал сроки для изменения вакцины от коронавируса в случае серьезных мутаций.

«Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты. Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недели», — заявил он.

Гинцбург отметил, что антитела у привитых «Спутником V» активнее борются с вирусом, чем у переболевших — «клетки памяти» все еще в состоянии защитить организм, но антитела более эффективны против новых штаммов.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю от коронавируса умерло рекордное число россиян.