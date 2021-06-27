Бастрыкин поручил изучить распространение коронавируса в «Артеке»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с распространением коронавируса в детском центре «Артек». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в связи с публикациями в СМИ о госпитализации детей из Международного детского центра «Артек» поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства совместно с Главным следственным управлением СК по Республике Крым и городу Севастополю внимательно изучить все обстоятельства сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что заразившиеся коронавирусом дети лечатся в благоприятных условиях, никаких нарушений не выявлено. Родители или дети не подавали жалоб.

Ранее в «Артеке» в обсерватор поместили 60 детей и 16 вожатых, контактировавших с заразившимися коронавирусом. Все заразившиеся дети — школьники из Москвы и Московской области. Они переносят вирус практически бессимптомно. Возраст заболевших и контактных ребят — от 9 до 15 лет.